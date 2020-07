Ragazzo scomparso da Diano avvistato tra Savona e Genova

Diano Marina. Potrebbe essere tra Albenga e Genova Dario C., il sedicenne di Chieri, in provincia di Torino, dato per scomparso la scorsa notte dopo che non era rientrato nella casa di Diano Marina dove da dieci giorni si trova in vacanza con i nonni.

Anche se le ricerche continuano in tutta la Liguria e non solo, il giovane potrebbe essersi spostato a Levante.

Stando alle informazioni raccolte, il ragazzo potrebbe indossare uno zaino nero dell’Invicta, un paio di scarpe bianche con il disegno di due palme sul tallone, una maglietta a fiori molto colorata oppure una maglietta con disegni di dinosauro colore verde un paio di bermuda rosso scuro o verdi. Avrebbe portato con sé anche una felpa tutta nera col piccolo logo della Nasa.

Chiunque lo vedesse è pregato di contattare immediatamente il 112.