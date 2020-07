Raccolta rifiuti, nel Golfo dianese cambia il gestore del servizio: in arrivo il gruppo Egea Ambiente

Imperia. Aggiudicato alla Stirano Srl (Gruppo Egea Ambiente di Alba) il bando per l’appalto rifiuti del comprensorio Dianese e Andorese.

La Commissione, infatti, nei giorni scorsi ha aperto le buste contenti le offerte economiche dell’appalto, l’i mporto base della gara ammontava a 25.867.869,00 euro, comprendenti i comuni di Diano Marina, Cervo, Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e quelli savonesi di Andora, Stellanello e Testico. .

Al primo posto si è classificato, dunque, il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Stirano Srl e dalla cooperativa Proteo con un ribasso del 2,5 per cento non considerato anomalo. La Proteo è la stessa azienda che già effettua il servizio in valle Impero. Al secondo l’Rti formato da Agesp Spa e Ico Srl, (ribasso del 23,10 considerato, invece, anomalo, al terzo l’Rti composto da Dusty Srl, Cogeri Costruzioni e Gsstioni Srl di Catania.

Considerati i tempi tecnici di aggiudicazione del bando (35 giorni per la verifica delle dichiarazioni), se non ci saranno intoppi dai primi di settembre i comuni potranno affidare l’incarichi alla nuova azienda.