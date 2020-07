Ventimiglia. Grande successo del primo concertino itinerante della stagione estiva 2020 dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia di giovedì 30 luglio che ha portato tantissima musica in città.

Il Mº Franco Cocco si ritiene più che soddisfatto per quel che è un inizio di ripartenza. «Purtroppo – dice il Mº Cocco – come associazione quest’anno non abbiamo potuto fare concerti in quanto le norme anti Covid ce lo hanno impedito; ma ovviamente questo non ci ha frenato.

Si ringrazia il Sindaco Gaetano Scullino, l’assessore alle Manifestazioni Dott. Simone Bertolucci e tutta l’amministrazione comunale per aver accettato la richiesta di questi servizi che ci hanno dato la possibilità di rincontrarci e suonare di nuovo tutti in compagnia.

I nostri appuntamenti sono appena iniziati, ci vediamo domenica 2 agosto per le strade di Ventimiglia per portare, anche all’interno del famoso Desbaratu, un po’ di allegria.

A breve ci saranno molti altri articoli e progetti che come associazione stiamo organizzando e portando avanti da anni gratuitamente sia per i cittadini della nostra Città e sia per coloro che amano la musica anche al di fuori dei confini ventimigliesi».