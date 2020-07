Prende il via il campus estivo del Team Schiavetti Pallamano Imperia

Imperia. Un punto fermo nell’attività sportiva del Team Schiavetti Pallamano Imperia è ormai il Campus Estivo. Anche quest’anno per la terza volta consecutiva il sodalizio imperiese organizza una settimana di giochi all’aria aperta nell’immediato entroterra, nella sempre ospitale Ormea, centro di questi campi estivi sia sportivi che parrocchiali.

«Nonostante tutto anche quest’anno riusciamo ad organizzare questa manifestazione – ci riferisce il presidente Giovanni Martini – tutto è organizzato secondo le normative vigenti anti-coronavirus, ed in questo caso secondo quanto è richiesto dalla regione Piemonte, in modo da mettere in sicurezza sia gli organizzatori che gli eventuali partecipanti».

Il campus avrà luogo ad Ormea nella settimana dal 10 al 16 agosto 2020. Per informazioni contattare Marco al 333/6195886 e Patrizia al 338/4910872.