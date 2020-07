Ponte di Genova, Botto (M5s): «Gestione ad Aspi sfregio ai parenti delle vittime»

Genova. «Sul ponte di Genova la posizione del Movimento 5 Stelle è chiara: i Benetton non devono gestire più le autostrade. Le uscite sguaiate della Lega poi sono ridicole: ricordiamo che Salvini è stato il primo difensore delle casseforti dei Benetton, già poche settimane dopo del crollo del Morandi.

Quindi il Carroccio non è credibile sul tema autostrade. Altresì, il discorso dell’unitarietà della concessione della ministra De Micheli non tiene: dare in gestione ad Aspi, quindi Atlantia, è uno sfregio ai parenti delle vittime per noi inaccettabile». Così scrive in una nota la senatrice genovese M5s Elena Botto.