Vigile del fuoco scrittore del mondo in “corto circuito”. La storia di Luca Caneva

Sanremo. Quando si parla di vigili del fuoco e libri a molti viene in mente “Fahrenheit 451”.

E’ il romanzo di Ray Bradbury ambientato in un futuro prossimo, che narra di uno stato dittatoriale dove i pompieri, al posto di spegnere gli incendi, bruciano cataste di libri e le case di chi li custodisce.

Non questo il caso di Luca Giovannni Caneva, operatore del 115 nel distaccamento matuziano e scrittore, fresco della sua prima fatica letteraria: “Storie curiose da un mondo in cortocircuito”, raccolta di racconti brevi e brevissimi uniti dal filo conduttore dell’ironia e del grottesco.

«Toccano le tematiche più disparate – spiega Luca – parlando di personaggi che tutti possono incontrare nella vita quotidiana». L’autore ci racconta anche della sua vita. Nato a Novi Ligure nel 1969 e laureato in Scienze Motorie, prima di fare il pompiere è stato insegnante di educazione fisica.

Proprio da vigile del fuoco, durante il suo servizio ad Alessandria prima ed a Novi poi, ha lavorato insieme alla squadra che era intervenuta lo scorso novembre sull’incendio di una cascina nella quale perirono tre suoi colleghi ed altri due rimasero feriti, insieme ad un carabiniere.

Il rogo era stato doloso: il proprietario della struttura aveva innescato delle bombole del gas per riscattare l’assicurazione, ma qualcosa non funzionò come aveva previsto e le bombole esplosero, causando la strage.

Tornando alla scrittura, passione di Caneva sin da ragazzo, questa lo ha portato a partecipare a diversi concorsi ed alla pubblicazione dei suoi racconti in diverse antologie. Senza mai dimenticare il lavoro da pompiere, reso ancora più impegnativo dai tre mesi di emergenza Coronavirus. Nella videointervista Luca ci parla di questo ed altro, definendo un personaggio poliedrico e mai banale.