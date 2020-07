Più di 70 milioni di denaro sporco passati per Italia e Costa Azzurra

Lione. Passava anche dalla nostra provincia l’ingente traffico di denaro sporco, frutto di affari illeciti, tra Francia ed Italia, scoperto mesi addietro dagli inquirenti d’oltralpe.

E’ quanto emerge dalle testimonianze al processo che si è svolto ieri. In totale, dalla frontiera italo-francese sarebbero passati, secondo gli imputati, tutti di origine nordafricana impegnati a far da “cavalli” per il traffico illecito, più di 70 milioni di euro.

Il business illegale toccava anche l’Algeria ed il Dubai. Secondo quanto riporta Nice-matin, l’indagine si sarebbe svolta tra il 2017 ed il 2018 e in molti casi Arezzo sarebbe stata la destinazione di ingenti quantitativi di contanti.

Lì il denaro “sporco” sarebbe stato scambiato con gioielli, che sarebbero poi ripartiti per oltralpe, con destinazione, per essere “ritrasformati” in valuta, Costa Azzurra e Marsiglia. In gergo i preziosi venivano chiamati “pacchi di mozzarella”. Pacchi che, in alcuni casi, potevano valere anche un milione di euro.