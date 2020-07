Sanremo. Nuova vita per uno dei locali più esclusivi e accoglienti della Città dei Fiori: il Méditerranée Cucina & Mare.

A partire da questa sera, il ristorante aprirà le sue porte alla clientela, pronto ad accoglierla in una location moderna ed elegante in cui potrà degustare piatti della cucina mediterranea e a base di pesce fresco, ma non solo.

Il locale offre infatti anche un servizio di Lounge Bar e presenta un’ampia piscina olimpionica, elemento che rende il luogo il posto ideale per trascorrere le calde giornate estive a bordo vasca in totale relax, sorseggiando il proprio drink preferito.

Méditerranée Cucina & Mare si trova in via Anselmi 6 ed è aperto tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte. Per informazioni chiamare il numero 0184 550743, visitare la pagina Facebook Méditerranée Cucina & Mare o la pagina Instagram mediterraneesanremo.