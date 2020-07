Genova. «La nuova legge elettorale è stata approvata all’unanimità. Anche in Liguria è stata inserita la parità di genere ed è stato abolito il listino».

Lo hanno dichiarato il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere Alessandro Piana e il capogruppo Franco Senarega (Lega) dopo il voto in consiglio regionale di oggi.

«Si tratta – hanno spiegato Piana e Senarega – di un altro passo in avanti per una politica più trasparente e vicina ai cittadini.

Come Lega, già prima che venisse imposto dalla legge, abbiamo sempre dato spazio alle nostre candidate che hanno dimostrato sul campo di essere adeguate al proprio ruolo. L’anno scorso ci eravamo già mossi anche per l’abolizione del listino e in tal senso avevamo presentato la proposta di legge per dare più voce ai cittadini e non avere più ‘nominati’. Ricordiamo che il segretario nazionale della Lega Liguria, onorevole Edoardo Rixi, è sempre stato molto chiaro esprimendosi per l’eliminazione di questo premio di maggioranza bloccato perché in alcuni casi non rispecchia la volontà degli elettori. Ci fa piacere constatare che tutti i colleghi consiglieri abbiano colto l’occasione per questo cambiamento, che è una dimostrazione palese di maturità, coerenza e responsabilità nei confronti di tutti i liguri».