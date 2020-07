Perinaldo, parte l’estate del nuovo osservatorio Cassini

Perinaldo. Via alla stagione estiva del nuovo osservatorio Cassini, un week-end dedicato alla Luna piena.

È tutto pronto per la riapertura di stasera dell’osservatorio astronomico comunale G.D. Cassini gestito da Orbita.

Per tutto il periodo della quarantena fino ad oggi la direzione ha deciso di chiudere la struttura, approfittando però dell’assenza di visitatori per fare un Restyling completo della location.

Cosa è cambiato? Tutto.

A partire dalle pareti che hanno assunto un colore grigio antracite, fino ad arrivare alle installazioni di Led design che accompagnano i visitatori nelle cupole e ricordano la salita di un razzo spaziale.

È stata anche installata una postazione per la Realtà Virtuale, dove si potrà rivivere lo sbarco dell’uomo sulla Luna oppure la vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, il tutto naturalmente a 360º.

In queste sere, sabato 4 – domenica 5 – lunedì 6 l’osservatorio sarà aperto per osservare lo spettacolo della Luna piena.Verrà osservato il sorgere del nostro satellite che dunque risulterà rosso e basso sull’orizzonte.

Altri due protagonisti saranno Giove con i suoi satelliti e Saturno con i suoi anelli.Non mancheranno le osservazioni ai telescopi e ad occhio nudo di altri oggetti, stelle e costellazioni.

Naturalmente gli eventi si svolgeranno rispettando tutte le normative in vigore e rispettando le distanze di sicurezza.Purtroppo i posti saranno limitati e la prenotazione sarà obbligatoria; l’accesso sarà garantito solo con l’uso di mascherina protettiva.

Per info & prenotazioni contattare i numeri (anche whatsapp):- 3485823047- 339 1859360

CALENDARIO EVENTI