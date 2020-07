Perinaldo, concerto di musica Jazz al Perinaldo Festival

Perinaldo – Stasera, giovedì 30 luglio alle 21.30, i corsisti ospiti dei corsi di approfondimento musicale del Perinaldo Festival realizzeranno per il pubblico del festival una serata di musica jazz in piazza San Nicolò.

L’esibizione si andrà ad aggiungere a quelle organizzate in precedenza dal Comune di Perinaldo in partenariato con l’associazione Orchestra da Tre Soldi, che in queste settimane sta tenendo la XIV edizione del Perinaldo Festival “Terre di Confine”, ampliando la programmazione di un evento particolarmente attraente per la varietà e il profilo artistico dei musicisti coinvolti.