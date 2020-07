Sanremo. Panini, insalate, focacce, tramezzini e ora anche pizza. Al Bar dei Fiori è ora possibile gustare anche il piatto preferito da grandi e piccini, semplice, ma estremamente saporito.

La varietà di pietanze che si possono assaporare in questo storico locale della Città dei Fiori sono numerose passando dalla colazione con i croissant Tre Marie e il latte anche per gli intolleranti, al pranzo con primi e secondi caldi e freddi per una pausa pranzo veloce ed economica, dagli apertivi con pestati e stuzzichini golosi alla cena con la deliziosa pizza.

Per una pausa rinfrescante sono disponibili anche granite di ogni gusto, cremini semifreddi e gelati.

«Ci premuriamo di usare solo prodotti freschi e di stagione, di alta qualità – spiega la titolare Korinne Feltrin – . Il servizio pizza da asporto è attivo tutte le sere tranne il martedì che è il nostro giorno di riposo settimanale. É possibile prenotare telefonicamente la propria pizza al numero 0184 844488».

Simona, Maria e Korinne vi aspettano in via Galileo Galilei 304 a Sanremo.