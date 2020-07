Palasport, Trucchi (Semplicemente Bordighera): «La chiusura dell’impianto sarebbe danno grave per giovani e famiglie»

Bordighera. «Abbiamo avuto modo di apprendere dai mezzi di informazione in questi giorni alcune notizie relative all’intenzione del sindaco Ingenito e della Giunta di Bordighera di attivare un contenzioso legale contro la ditta che gestisce il Palazzetto dello Sport della nostra città. Pare di capire che si profili il grave rischio che l’attuale chiusura dell’impianto, piscina compresa, diventi definitiva. Sembrerebbe che i gestori abbiano chiesto al Comune un accordo economico diverso per poter proseguire nella attività ma che tale opzione sia stata respinta dalla Amministrazione.

Per prima cosa ci sia consentita una protesta per il fatto di dover apprendere dalla stampa un’informazione di questa rilevanza senza che si senta il bisogno da parte della maggioranza di una condivisione istituzionale. Secondariamente esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per il rischio della chiusura di un impianto che era stato messo in ordine durante la passata legislatura e che ora diverrebbe inutilizzato. Purtroppo sarebbe un danno grave per giovani e famiglie di Bordighera che hanno ben poche altre strutture sportive a disposizione (si ricordi che anche il campetto di basket più volte promesso non è stato realizzato).

Auspichiamo quindi che si valuti attentamente la possibilità di un’eventuale trattativa con i gestori attuali prima di attivare una procedura legale che rischierebbe di inibire per molto tempo l’utilizzo del Palazzetto oltre che gravare economicamente sui conti del Comune. Ove l’Amministrazione avesse altre prospettive sarebbe auspicabile che l’opposizione consigliare ne venisse doverosamente informata» – Giuseppe Trucchi Semplicemente Bordighera.