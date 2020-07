Ospedaletti, weekend di eventi. Mangiamu in te ciasse e Visionarium al piazzale al mare

Ospedaletti. Tre appuntamenti sono in programma in questo fine settimana. Oggi 18 luglio per tutto il giorno, sino alle ore 19, si svolge il mercatino dell’antiquariato a cura di Eventi Free e Antico Doc, sul Corso Regina Margherita, il ‘Boulevard’ degli ospedalettesi. Decine di espositori propongono oggetti vintage di generi molto diversi tra loro, un ‘brocante’ che è un classico molto frequentato ed apprezzato in tutto il ponente ligure.

Questa sera a partire dalle ore 20 appuntamento gastronomico “Mangiamu in te ciasse” (mangiamo nelle piazze) a cura dell’associazione U Descu Spiaretè. L’organizzazione prevede l’acquisto di un biglietto del costo di 15 euro in vendita sotto il portico del Municipio, per accedere nelle due piazze Sant’Erasmo e San Giovanni e degustare specialità quali acciughe e insalata di calamari, accompagnati da focaccia e patatine. Acqua e vino sono inclusi.

Domani 19 luglio alle 21,30 apertura del Piazzale al Mare con la presenza del Visionarium di Dolceacqua per la proiezione del documentario ‘Nella fantasia’ con 800 diapositive accompagnate da una colonna sonora di grande impatto e testi poetici, a cura di Eugenio Andrighetto. Protagoniste le immagini di luoghi del nostro entroterra tutto da scoprire, dai boschi ai fiori, dalle chiese agli spettacoli pirotecnici, ed una ‘escursione’ al di fuori dei nostri confini.