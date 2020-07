Ospedaletti, tornano gli eventi sul piazzale al mare. Ecco tutte le manifestazioni estive

Ospedaletti. E’ il grande ritorno del piazzale al mare dopo oltre un decennio di inutilizzo, la super novità del calendario manifestazioni estivo del Comune, presentato questo mattina dagli assessori Birgit Brugger (Turismo) e Giacono De Vai (Cultura).

Una sequela di eventi che spaziano dalla musica nelle piazze, spesso, anzi spessissimo, suonata dai talenti locali. Anche troppo spesso, visto che il glorioso festival Jazz sotto le Stelle viene definitivamente messo da parte dopo 12 anni, per lasciare spazio a un evento con l’Euforika Swing Jazz band, gruppo locale dove suona anche la sorella del sindaco Daniele Cimiotti.

Sacrificate sul piatto delle norme sull’emergenza coronavirus c’è solo Passeggiando Assaporando (che si sarebbe dovuta svolgere a maggio), mentre la Festa dello Sport è stata spostata da luglio ad agosto.

Cuore del calendario eventi di questo mese sono i concertini nelle piazze e il teatro all’auditorium, è poi con l’arrivo di agosto che il calendario si infiamma (sperando che l’emergenza sanitaria finisca definitivamente il 31 di luglio). Quindi si parte con il ritorno il primo di agosto della Sagra dei pignurin, con musica e cucina mobile nella storica location del piazzale al mare. Venerdì 7 agosto, ore 21:30, sarà la volta del concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium dopo cinque anni di assenza dal palco di Pian D’Asché. Si prosegue con la Festa dello sport sabato 8, mentre mercoledì 12 è attesissima per l’esibizione delle beniamina di casa, il soprano Elisa Balbo. A ferragosto Notte Orange (senza fuochi artificiali), lunedì 17 spettacolo “I pirati dei carrugi” al piazzale al mare e poi, il 21 agosto nuovamente all’Auditorium gli Eufonika Swing Jazz band. Chiudono agosto il Carnevale estivo di sabato 22 e la discoteca per ragazzi sabato 29.

Tutti gli eventi si terranno secondo le norme in vigore sul distanziamento sociale, quindi, tutti seduti e controlli sulle distanze da parte della polizia municipale. Tornado al piazzale al mare, ci sarà spazio anche per il cabaret (Duo Balbontin) e, new entry, le proiezioni a cura del Visionarium di Dolceacqua che vanno a sostituire gli appuntamenti tradizionali con le rassegne di Cinema sotto le stelle.

Settembre sarà invece all’insegna dello sport e dei motori. Il 12 “Raduno dei Fiori” a cura del Sanremo Rallye Team, 19-20 settembre la rievocazione storica del circuito con annesso concorso pittorico, nel weekend successivo il Liguria Bike Trail.

Spiegano gli assessori Brugger e De Vai: «Abbiamo cercato di portare avanti la linea degli eventi dislocati in paese, privilegiando l’Auditorium comunale per gli appuntamenti culturali. Scegliere il centro cittadino per le manifestazioni ha dimostrato di essere una strategia vincente se si vuol far scoprire tutto il paese alle persone che vengono da fuori».

