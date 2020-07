Ospedaletti, secondo appuntamento con la rassegna Musica in Piazza

Ospedaletti. Ottimo avvio del calendario delle manifestazioni estive con il rispetto del distanziamento e delle norme di sicurezza e protezione. Dopo i primi eventi, questa sera, martedì 7 luglio, secondo appuntamento con la rassegna Musica in Piazza, poi venerdì 10 il terzo appuntamento come da programma, mentre sabato 11 luglio riapre ufficialmente l’Auditorium di Pian D’Aschè per ospitare una pièce teatrale dal titolo ‘Dona Flor e i suoi due mariti’ proposta dalla compagnia Teatro dell’Albero.

Tutti gli eventi del calendario delle manifestazioni estive di Ospedaletti sono ad ingresso gratuito.