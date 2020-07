Ospedaletti. E’ scattata la quarantena per una decina circa di bambini e rispettive famiglie, per un tampone risultato positivo a cui è stata sottoposta una maestra della scuola estiva della città delle rose. Il caso si è verificato venerdì scorso, quando l’insegnante di una delle tre classi della scuola ricavata nei locali comunali di via XX settembre (e non nel plesso di corso Marconi), si è recata in pronto soccorso per dei problemi di salute, venendo sottoposta, come da protocollo, al test. Il risultato è stato positivo.

Ecco allora scattare il protocollo dell’Asl1. I genitori dei piccoli alunni sono stati invitati dal Comune, il giorno stesso dell’evento, a “ritirare” immediatamente i propri figli da scuola e, dall’azienda sanitaria, a porsi in quarantena.

Foto 2 di 2



Il caso ha generato non poche reazioni in paese, anche se la notizia è stata mantenuta sotto stretto riserbo dalle famiglie coinvolte. A quanto si apprende, oggi l’Asl1 sottoporrà a tampone anche gli alunni e le famiglie delle altre due classi non toccate direttamente dell’episodio. Fortunatamente, sembrerebbe che le aule fossero state divise per piccoli numeri di bambini (meno di una decina ciascuna), anche se, come raccontano testimoni, i giovani erano soliti trascorrere le ore di svago e del pranzo tutti insieme. Le attività della scuola continuano normalmente.