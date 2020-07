Ospedaletti, gli eventi in programma per la settimana

Ospedaletti. Questi i prossimi eventi in programma ad Ospedaletti nel corso della settimana:

Martedì 21 luglio: per Musica in Piazza concerto musicale della band ‘The BrilliantTina Linetti’s’ in piazza IV Novembre dalle 21,30.

Giovedì 23 luglio: spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi nell’Auditorium Comunale dalle 21,30.

Venerdì 24 luglio: spettacolo per bambini ‘I sogni son desideri’ a cura del Teatro dei Mille Colori, in Piazza San Giovanni dalle 21,30.

Sabato 25 luglio: per Musica in Piazza esibizione del duo formato da Vitaliano Gallo e Maria Cristina Noris dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Circuito intorno alla musica italiana e straniera’ in Piazza San Giovanni dalle 21,30.

Domenica 26 luglio: ‘Stelle sul mare’ osservazione astronomica a cura dell’associazione Stellaria di Perinaldo, dalle 21,30 sul Piazzale al Mare. In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno de La Piccola, sala polivalente nell’ex scalo merci.