Ospedaletti, è operativo il centro estivo comunale riservato ai bambini da 4 a 11 anni

Ospedaletti. E’ operativo dal 1 luglio il Centro Estivo comunale riservato ai bambini da 4 a 11 anni. Sono 22 gli iscritti che sono presi in cura da quattro educatrici, dal lunedì al venerdì compresi. Per esigenze anti-Covid, gli iscritti sono stati divisi in quattro gruppi: il primo gruppo entra alle 7,45 e gli altri seguono a distanza di un quarto d’ora l’uno dall’altro, con l’uscita del quarto gruppo a fine giornata prevista alle 14.

Appuntamento ogni giorno nei locali del Centro Sociale di via Papa Pio VII. Tre mattine alla settimana si svolgono in spiaggia, sulla libera di fronte al Municipio in un’area riservata, nel corso delle altre due mattine si svolgono diverse attività motorie e di intrattenimento.

Per restare in tema bambini, da sabato 3 luglio è stata riaperta l’area giochi bimbi che viene sanificata due volte al giorno.