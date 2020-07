Ospedaletti, dopo 35 anni va in pensione il centralinista del Comune Lorenzo Barbieri

Ospedaletti. Dopo 35 anni di lavoro come centralinista per il Comune di Ospedaletti, è andato oggi in pensione Lorenzo Barbieri. I suoi colleghi lo hanno salutato regalandogli un orologio appositamente pensato per persone con problemi di vista, essendo Barbieri ipovedente.

Il dipendente è stato salutato nel corso del Consiglio comunale di questa sera.