Ospedaletti, crolla parte di cornicione in chiesa: spostato funerale

Ospedaletti. Un funerale è stato “trasferito” a causa del crollo di parte del cornicione della chiesa. E’ successo a Ospedaletti, nella chiesa di San Giovanni. A scopo cautelativo la zona è stata recintata e il luogo di culto chiuso. Questo il motivo per cui un funerale, in programma domani proprio nella chiesa del santo patrono verrà celebrato in quella di Cristo Risorto.