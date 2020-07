Ospedaletti, approvata in Consiglio Comunale delibera di acquisto dei parcheggi interrati e dell’ex sedime ferroviario

Ospedaletti. E’ stata approvata ieri sera in Consiglio Comunale la delibera di acquisto da Area 24 Spa in liquidazione dei parcheggi interrati, circa 150 (definiti Comparto1), e dell’ex sedime ferroviario per una superficie di circa 3,2 ettari nell’ambito territoriale di Ospedaletti nella zona fronte mare, con l’eccezione di circa 7.400 metri quadrati ancora demaniali.

Il prossimo passaggio riguarderà la firma dell’atto di acquisto dell’ex sedime ferroviario che avverrà lunedì 3 agosto, per un importo complessivo di circa 500.000 euro oltre Iva e oneri accessori. Successivamente, nel mese di settembre, verrà firmato l’atto di acquisto del ‘Comparto-1’ per un importo di 250.000 euro più Iva e oneri.