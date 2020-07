Ospedaletti. La 51^ edizione della Sagra dei Pignurin si svolgerà sabato 1 agosto sul Piazzale al Mare dalle 20.

L’ingresso per avere una porzione di ‘pignurin’, un bicchiere di vino e il pane, sarà consentito per un numero massimo di 500 utenti per turno e verrà controllato da un contapersone.

L’organizzazione è a cura del Descu Spiaretè.