Nuovo commissario ligure di Fratelli d’Italia, Iacobucci: «Auguro a Matteo Rosso buon lavoro»

Genova. «Ringrazio Giorgia Meloni per l’opportunità che mi ha concesso di partecipare in prima persona alla competizione elettorale regionale, auguro ai commissari elettorali Matteo Rosso e Michele Scandroglio un buon lavoro per la redazione delle liste e il lavoro che li aspetta garantendogli fino d’ora la mia completa collaborazione.

Fratelli d’Italia è un grande partito e insieme lo dimostreremo anche in Liguria» – dichiara Massimiliano Iacobucci.