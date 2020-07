Nuovi innesti nell’Imperia, Filippo Dani e Gianluca Gnecchi sono pronti per la nuova stagione

Imperia. Mancano pochi giorni ormai all’inizio vero e proprio della stagione 2020-21 che avverrà lunedì 3 agosto attraverso la preparazione atletica che, dopo circa venti anni, avverrà presso lo stadio “Nino Ciccione”, così come i test atletici in programma per lunedì 27 luglio. Sono pronti e carichi i due nuovi innesti della Asd Imperia, il portiere Filippo Dani e la mezzala Gianluca Gnecchi, in vista dell’inizio della stagione.

«Imperia per me è stata la squadra migliore che mi potesse capitare – dichiara Filippo Dani – perché ha una grande storia e un grande pubblico. Fin da quando ho cominciato a giocare a pallone un mio grande sogno era quello di avere una curva alle mie spalle. Sono molto contento di aver fatto questa scelta, ringrazio il direttore Alfredo Bencardino così come la società per aver creduto in me. Mi aspetto di fare una grande stagione perché una squadra come l’Imperia sicuramente dovrà fare un buon campionato, arrivo di fronte a questa stagione molto motivato specialmente dopo mesi di inattività quindi sono pronto a dare il massimo di me stesso».

«Per me è un’ottima opportunità questa e darò il massimo – commenta Gianluca Gnecchi – arrivo dopo due anni con la maglia della Lavagnese e la scorsa stagione al Ligorna e non vedo l’ora di potermi giocare le mie carte con questa maglia. Ho già giocato nel girone A ed è un calcio molto fisico ma anche tattico, di certo bisogna stare attenti perché non c’è mai una squadra materasso dove sei sicuro di vincere, qui più o meno tutte si equivalgono. In merito alla scelta dell’Imperia sono molto felice e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo trasferimento».