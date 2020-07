Novità, consigli e curiosità dal mondo della podologia, intervista alla dottoressa Marika Manera

Sanremo. Novità, consigli e curiosità dal mondo della podologia. L’ospite di questo sabato mattina dello spazio condotto da Stefania Rossi “Ci viediamo su Riviera24”, è la giocane dottoressa Marika Manera. Sanremese di adozione (è originaria di Pisa), con il podologo Manera si è colta l’occasione per fare un punto, in particolare, sulla patologia dell’alluce valgo che affligge in media una persona su cinque, soprattutto le donne.

(Guarda l’intervista completa nella videointervista di Riviera24.it)