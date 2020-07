Imperia. “Non si spegne!” è l’evento organizzato dal coordinamento provinciale di Libera per il 28° anniversario della strage di via D’Amelio in cui furono barbaramente uccisi Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Quest’anno la tradizionale fiaccolata, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, si sposta online. Il 19 luglio, dalle ore 18, sulla pagina Facebook di Libera Imperia saranno trasmessi numerosi contenuti multimediali e contributi provenienti da molti di coloro che sostengono la nostra iniziativa, dai giovani dei presidi e del Consiglio Comunale dei ragazzi, agli artisti e alle tante personalità che hanno accettato l’invito a partecipare anche da lontano alla nostra fiaccolata “virtuale”. Ci saranno Claudia Loi, Paola Borsellino, Rosalba Cassarà, Rocco Mangiardi, nonchè Daniela Marcone, Vicepresidente di Libera, Stefano Busi, referente regionale, e Francesca Rubino di LineaLibera. Musica di Niko Zanchi.

«Ringraziamo tutti coloro che vorranno “manifestare” con noi collegandosi domani, ore 18 sulla pagina Facebook di Libera Imperia», dichiara Mauro Orengo, referente provinciale di Libera.