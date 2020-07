Nicla Savini, la stilista di Sanremo che crea camicie sartoriali e le porta a casa tua

Sanremo. Femminilità velata, eleganza naturale, minimalismo. È ciò che ricerca Nicla Savini quando la sera prende la matita e disegna le sue camicie.

Appassionata di moda, Nicla, 28 anni, ha fondato un brand all’avanguardia che esalta il Made in Italy. Si chiama «labo.S» ed è dedicato alla confezione artigianale di camicie sartoriali.

«”labo.S” è nato dalla volontà di creare qualcosa di nuovo, dal desiderio di concentrarmi su un unico capo di abbigliamento rivisitandolo nello stile e nelle forme – racconta la giovane imprenditrice –. Ho scelto la camicia perché credo sia un capo capace di comunicare personalità differenti, è versatile ai diversi stati d’animo e alle occasioni più diverse».

Se la sua passione per la moda si identifica con una necessità di espressione, forme ampie, linee semplici e senza tempo sono i punti di forza dei modelli di Nicla Savini.

«Disegno io stessa le camicie – spiega – che poi sviluppo insieme a una cartamodellista. Dopodiché mi affido a un atelier di Milano dove sarte esperte le confezionano a mano. Di ogni modello sviluppo solo 5-6 pezzi, così da renderlo esclusivo».

Di nicchia sono anche i tessuti impiegati. «La ricerca della stoffa è secondo me di fondamentale importanza, sia per la qualità del prodotto finale sia per definire la personalità di ogni camicia. Seleziono personalmente i tessuti prediligendo quelli naturali come il cotone e la viscosa».

Successivamente avviene la scelta dei bottoni che vengono combinati con la cromia e la fantasia del tessuto. Alla stilista sanremese piace curare tutto nei minimi dettagli, anche etichette e cartellino che sintetizzano lo stile essenziale e minimale del suo laboratorio.

«Quanto ai materiali utilizzati – sottolinea – provengono tutti rigorosamente dall’Italia così da tutelare e conservare il Made in Italy a cui tengo molto. Lo stile italiano per me è inconfondibile: abbiamo il senso dell’estetica, del bello e la qualità dei nostri prodotti è superiore».

La stessa qualità che si ritrova nelle camicie di Nicla, ragazza moderna che al negozio fisico, al momento, ha preferito la vetrina online di Instagram e Facebook (@camiciainlaboratorio). «La mia collezione è disponibile solo on line e delivery, a Sanremo e zone limitrofe. Basta contattarmi e le porterò ovunque vogliate!»