Imperia. Inizieranno quest’autunno, le riprese del cortometraggio indipendente “Shirley”, prodotto dell’associazione Zuccherarte ponente.

Il film breve dalla tematica sociale narra la storia di un uomo borderline intento, almeno apparentemente, a corteggiare una giovanissima ragazza al parco portandosi dietro pesanti pregiudizi e conseguenze assai pericolose. Una storia cruda ma nello stesso tempo delicata e ricca di sorprese con un piccolo omaggio verso la piccola diva americana Shirley Temple.

Scritto da Nicola Lucchi, affermato sceneggiatore italiano operante negli Stati Uniti e il filmaker Riccardo Di Gerlando, autore pluripremiato e premio alla cultura città di Sanremo 2017, sarà diretto dallo stesso Di Gerlando e da Monica Bruschetta alla sua seconda opera come regista (“A mano libera”).

L’associazione matuziana vanta la presenza di appassionati e professionisti del settore quali Giancarlo e Manuel Pidutti ( tecnico audio e operatore alla macchina), Chiara Paolino e Paoletta Giordano (scenografie), Nicoletta Cino (actor coach), Matteo Consoli ( musiche originali), Marco Di Gerlando ( regista e direttore della fotografia).

Il film sarà girato nella provincia di Imperia con attori locali scelti dopo un attento casting virtuale per esigenze dovute alle restituzioni per il Covid-19.Gli attori scelti sono, nel ruolo del protagonista, Enrico Luly, attore poliedrico che vanta numerose esperienze cinematografiche e teatrali in ambito nazionale, Francesco Verrando, attore e uomo di spettacolo nel panorama locale, Nicoletta Valesini, attrice e cantante con numerose esperienze artistiche teatrali e musicali, la giovane Anna Boeri che nonostante la giovanissima età vanta già esperienze cinematografiche e teatrali, Simone Tulipanti, artista e quotato dj della provincia imperiese, Marinella Rambaldi, attrice con esperienza teatrale e cinematografica in ambito locale. Il make up sarà curato dalla talentuosa truccatrice Lindy Lima.

Lo scorso anno l’associazione ha presentato il cortometraggio sociale Hady presso il Teatro del Casinò affrontando un tema delicato come quello dell’immigrazione. Il cortometraggio ha vinto oltre 15 premi internazionali a concorsi relativi al cinema breve e ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico durante la sua presentazione. Una volta terminato, Shirley sarà presentato ai vari festival e rassegne del panorama del cortometraggio.