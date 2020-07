Limone Piemonte. Dai party sulla spiaggia più esclusiva del Ponente ligure al cuore delle Alpi con il calore del tipico chalet in pietra nella prestigiosa location sciistica di Limone Piemonte. L’ex gestore del “Giunchetto” di Bordighera, Antonello Lacala, ha trasferito la propria attività a Limone, dove ha rilevato la gestione dell’Ange Blanc, in via Rocca dell’Abisso, 37.

Ed è proprio nel locale accogliente a due passi dalle piste da sci, che Lacala porterà tutta la professionalità acquisita negli anni, da quando come sommelier ha vinto un importante concorso a Bordeaux, per poi diventare 1° maitre dell’Hotel de Paris e dell’Hotel Hermitage a Montecarlo e poi ancora direttore del Port Palace, fino alla gestione del Lido Giunchetto fino allo scorso dicembre, quando la proprietà è stata venduta a una milionaria svizzera che la trasformerà in una villa extra-lusso.

Pur mantenendo la tradizione della montagna, conservandone il calore nell’enorme locale in pietra che ruota intorno a grande camino centrale, l’obiettivo di Lacala è quello di portare a Limone un po’ di quella freschezza tipica delle notti estive in Riviera.

La cucina offerta dal ristorante è quella tipica di montagna con selezione di formaggi e salumi pregiati e carni, compresa la selvaggina. Pasta rigorosamente fatta in casa per deliziare i palati più raffinati. Il tutto accompagnato da vini e bollicine, con la ricca carta a cui già erano abituati i clienti del Giunchetto a cui si aggiunge la produzione di alcune cantine piemontesi.

E se nella stagione invernale i clienti potranno dilettarsi tra apres-ski a partire dalle 14,30 fino alle 19,30, e dopo cena con dj-set, ballerine e spettacoli, in estate il cuore del locale si sposterà all’esterno, sulla grande terrazza con barbecue centrale per grigliate sotto le stelle.

In inverno, inoltre, sarà disponibile il servizio navetta gratuito per i clienti provenienti da tutta la vallata tra i Comuni di Limone e Cuneo.

Per info: 340 986 2869