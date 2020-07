Nasce il comitato Pro Monesi, obiettivo rilanciare il comprensorio dell’alta Val Tanaro

Monesi. Nasce nella frazione di Triora felice di un lento ritorno alla normalità che si appresta ad arrivare grazie alla riapertura della strada provinciale, un nuovo comitato per il rilancio della destinazione turistica. L’obiettivo che si sono dati i promotori è contribuire attivamente e concretamente al suo rilancio attraverso un turismo destagionalizzato, sostenibile e responsabile.

Il comitato Civico Pro Monesi, spiegano i fondatori, “nasce per stimolare e incentivare lo sviluppo turistico di Monesi e dell’intero comprensorio Alta Val Tanaro, che dopo anni difficili si sta “rialzando” puntando sulla propria unicità e sul forte potenziale turistico”. Esso sarà player pro-attivo di un progetto a 360 gradi per: mettere in rete risorse umane e naturali, – potenziare l’offerta di un “turismo intelligente” che punti sulla destagionalizzazione, dei flussi, – condividere le iniziative e la programmazione di attività sportive/ricreative in un scenario unico, in stretta connessione con la costa e i paesi limitrofi.

Il Comitato Civico Pro-Monesi, attraverso i propri portavoce, Marco Piana e Gianni Sbriscia, si pone quale interlocutore concreto e propositivo, all’ascolto dei soggetti convolti nel progetto di rilancio, proprietà, attività commerciali, enti pubblici ed investitori. E’ aperto a chiunque abbia il desiderio di partecipare a questa grande avventura, a chiunque abbia idee e voglia di realizzarle.

Per aderire al Comitato Civico Pro-Monesi è necessario inviare una email all’indirizzo promonesi.2020@gmail.com specificando nome, cognome e numero di telefono. Contatti Marco Piana promonesi.2020@gmail.com Gianni Sbriscia promonesi.2020@gmail.com