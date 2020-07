Imperia. Ieri il movimento civico Cambiamo con Toti Presidente ha organizzato un’altra giornata di ascolto e confronto tra i cittadini.

Ieri mattina ad Imperia, presso il point elettorale di Marco Scajola in via Bonfante 7, hanno partecipato tante persone, che hanno manifestato apprezzamento e vicinanza per il lavoro svolto da Marco Scajola e dal presidente Toti.

Foto 2 di 2



Nel pomeriggio il movimento civico di Cambiamo con Toti Presidente ha organizzato un gazebo a Diano Marina ed uno a Ventimiglia.

«Una giornata tra la gente, ho avuto il piacere di incontrare tante persone – afferma Marco Scajola– ascoltare le loro idee, confrontarmi con loro e condividere idee per il futuro del nostro Ponente. Attività che sono fondamentali per continuare il processo di cambiamento della Liguria iniziato cinque anni fa dalla Giunta Toti, un percorso che abbiamo affrontato sempre con impegno e determinazione, per il bene del nostro territorio».

Oggi Cambiamo con Toti presidente sarà presente con un gazebo a Camporosso dalle 9 alle 13 in Piazza Marconi (centro storico) e dalle 15 alle 18 nel piazzale del supermercato Mercató di Camporosso.