Montecarlo, e-work cerca personale per il nuovo ristorante Temakinho

Montecarlo. e-work spa, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali, ha attivato una ricerca di 15 figure professionali per conto di Temakinho, la nota catena di ristoranti specializzati in cucina nippo-brasiliana, per la prossima apertura del ristorante di Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Le figure ricercate vanno dai camerieri/e a cassieri/e e addetti/e al ricevimento, da barman e barlady a cuochi e sushiman. Per tutte le posizioni, per le quali è richiesta esperienza nel settore, viene offerto un contratto a tempo determinato, della durata di 3 mesi, con possibilità di inserimento. Per l’occasione e-work ha organizzato due giornate dedicate alla ricerca e selezione. Il 21 luglio si terrà infatti un Online Job Day, dalle 10 alle 18, per permettere a tutti di partecipare a distanza, ovviando alle difficoltà legate agli spostamenti ed alle limitazioni legate all’emergenza Covid-19. A seguire, il 23 luglio, a Ventimiglia (al Villa Eva Beach di Via Romana 43 – Latte), si svolgerà un più “tradizionale” Recruiting Day, con la presenza fisica di candidati e selezionatori, sempre dalle 10 alle 18.

«La ripartenza del piano di aperture di Temakinho è una buona notizia e un bel segnale di ripartenza per tutto il settore dell’ HORECA, così duramente colpito dall’emergenza Covid-19 – afferma Paolo Ferrario, presidente e amministratore delegato di e-work -. Supportiamo Temakinho con un percorso di ricerca e selezione blended: i candidati potranno decidere se sostenere i colloqui in presenza durante il nostro recruiting day, o a distanza, ricorrendo ai nostri strumenti tecnologici».

Tutti i candidati verranno selezionati dagli esperti di ewHoreca, la divisione operativa di e-work ideata per supportare nella ricerca e selezione dei vari profili professionali le aziende attive nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. Per ulteriori informazioni e per inviare le candidature https://www.e-workspa.it/temakinho-candidati/