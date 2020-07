Molini di Triora, donna si cappotta con l’auto. La soccorre l’elicottero del 118

Molini di Triora. Una donna è rimasta ferita in un incidente d’auto a Molini di Triora. Stando alle prime e frammentarie informazioni, la donna ha perso il controllo della propria vettura e si è capottata. Sul posto è accorso il personale sanitario del 112 che ha allertato l’elisoccorso. La paziente non sarebbe grave, ma è stato chiesto l’intervento dell’elicottero per velocizzare il soccorso.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i carabinieri.