Elezioni regionali

Moderati guidati da Claudio Scajola per incarico di Berlusconi, Bagnasco smentisce. Forza Italia nel caos

Per l'esponente regionale di FI e per quello di Liguria Popolare non sarebbe confermato l'incarico di coordinatore della campagna elettorale affidato dall'ex premier a Claudio Scajola