Misure anti Covid, a Bordighera in spiaggia niente ombrelloni e gazebo troppo grandi

Bordighera. Niente più ombrelloni o gazebo troppo grossi sulle spiagge libere del litorale bordigotto. L’amministrazione comunale ha emanato un’apposita ordinanza per contenere la diffusione del Covid-19.

Dopo diversi controlli effettuati nella prima fase di riapertura delle spiagge si è notato che, le istallazioni in questione, favorirebbero infatti il mancato rispetto del divieto sociale. D’ora in poi non potranno superare la superficie di 3 metri quadrati.