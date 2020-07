Minacce di morte sui social, sotto scorta il campione MMA Bruno Danovaro

Milano. Il campione di MMA e testimonial Sanremese Calcio è sotto scorta. E’ quello che ha deciso il magistrato a seguito delle minacce di morte ricevute dallo sportivo su Facebook. Da anni lo sportivo è attivo nella lotta alla droga e al lotta doping nello sport.

Bruno Danovaro era già stato in passato minacciato ed è stato anche vittima di intimidazioni e stalking.

“Tiro dritto come al solito – e con un sorriso ci dice – sono come sempre concentrato sui miei obiettivi sportivi e capisco che più si sale e più si dà fastidio generando invidie e gelosie. Lascio che la magistratura faccia il suo lavoro e so che verrà fatta giustizia”.