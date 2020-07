Militari sulle spiagge di Ventimiglia, la risposta dell’Esercito: «Intervento non operativo finalizzato ad attività giornalistica»

Ventimiglia. «In merito alle foto pubblicate su alcuni organi di informazione relative alla presenza di militari sulle spiagge italiane, l’Esercito precisa che nessun soldato svolge attività regolare negli arenili». E’ quanto si legge in una nota dell’Esercito diffusa dall’Agenzia Nova.

«I servizi di presidio propri dell’Operazione “Strade Sicure” – continua il comunicato diffuso oggi – sono condotti nella città di Ventimiglia come in altre città costiere della penisola, ma non prevedono disposizioni operative per il pattugliamento di spiagge. Le immagini diffuse si riferiscono ad un intervento occasionale, non operativo, finalizzato alla realizzazione di un’attività giornalistica presso Ventimiglia. Tali immagini, pertanto, non corrispondono alla complessità delle attività legate all’operazione “Strade Sicure”, che sono sempre condotte su disposizione delle autorità competenti».