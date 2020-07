Milano-Sanremo nell’entroterra imperiese, Piana: «Splendida occasione per il rilancio turistico delle nostre vallate»

Imperia. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana esprime apprezzamento per la scelta del comitato organizzatore della “Classicissima” di inserire l’entroterra di Imperia nel percorso della celebre Milano-Sanremo.

«Sono comprensibili le riserve dei sindaci dei Comuni costieri, che hanno rilevato i problemi legati alla viabilità dovuti all’eventuale chiusura dell’Aurelia per permettere il passaggio della “carovana” che, considerata la situazione delle nostre autostrade, avrebbe probabilmente paralizzato la Liguria.

Un plauso ai sindaci delle valli Arroscia e Impero che hanno colto questa importante occasione dando, quindi, la disponibilità viaria per superare questo problema e permettere, così, anche quest’anno lo svolgimento della “classicissima”».

Piana aggiunge: «E’ la prima volta nella storia di questa gloriosa competizione che l’entroterra imperiese viene incluso nel circuito. Si tratta di una preziosa occasione per permettere a decine di migliaia di telespettatori di ammirare le bellezze naturalistiche e storiche di due autentici polmoni verdi, come la Valle Impero e la valle Arroscia, che potrebbero incrementare le presenze turistiche e esaltare le nostre eccellenze gastronomiche in questa estate, purtroppo segnata dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria».

Piana aggiunge: «Auspico che il passaggio della Milano-Sanremo sulla Statale 28 rappresenti anche un’opportunità per rimuovere i cantieri e i conseguenti semafori che, purtroppo, rallentano la circolazione creando disagi alle nostre comunità ormai da troppi anni».