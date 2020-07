Milano-Sanremo, Il Grande: «Non possiamo rinunciare a un evento di questo livello»

Sanremo. Anche il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande interviene a proposito della Milano – Sanremo: «La Classicissima è una gara di livello internazionale, capace di assicurare un ritorno di immagine importantissimo per il nostro territorio.

Comprendo le preoccupazioni di alcuni amministratori ma non possiamo rinunciare a un evento di questo livello. Dobbiamo lavorare con impegno, anche andando incontro a sacrifici, affinché la gara si svolga regolarmente e continui a rappresentare, seppur in una data inusuale, quel volano turistico così significativo per la nostra città e la nostra terra.

Rivolgo un ringraziamento a tutti quegli amministratori che hanno dato la possibilità di realizzare un percorso alternativo: la mitica corsa, così tanto amata e seguita, anche quest’anno riuscirà ad affascinarci».