Milano-Sanremo: al via 27 squadre da 6 corridori

Sanremo. La 111a edizione de la Milano-Sanremo by Vittoria, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport e in programma sabato 8 agosto, vedrà al via due squadre in più rispetto a quanto annunciato in precedenza. Ci saranno infatti anche i due UCI ProTeams italiani Androni Giocattoli – Sidermec e Bardiani CSF Faizanè. In totale saranno 27 le squadre che percorreranno i 299 km da Milano a Sanremo, ciascuna composta da 6 corridori.

Mauro Vegni, direttore Area Ciclismo di RCS Sport, ha sottolineato come: «L’organizzazione aveva chiesto all’UCI, in questo momento dove c’è necessità di far correre più squadre e corridori possibile, di poter invitare altre due squadre senza ridurre il numero di corridori per team. L’UCI ha respinto la richiesta perché questo avrebbe comportato il superamento del tetto massimo di corridori in gara consentito dal regolamento (176). In assenza della deroga, abbiamo richiesto all’UCI attraverso il PCC – Professional Cycling Council composto da rappresentanti di squadre, atleti, organizzatori e membri nominati dall’UCI – di ridurre a 6 il numero di corridori al via per poter dare spazio agli altri due squadre. Il PCC ha approvato la nostra richiesta e in questo modo abbiamo potuto, ancora una volta, tutelare il movimento italiano e avere al via tutti e tre i ProTeams italiani».

MILANO-SANREMO (8 agosto) – 19 UCI WorldTeams, 2 aventi diritto e 6 wild card (27 squadre di 6 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 19

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

COFIDIS (FRA)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF PRO CYCLING (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

AVENTI DIRITTO – 2

TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)

CIRCUS – WANTY GOBERT (BEL)

WILD CARD – 6

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC

ALPECIN – FENIX (BEL)

BARDIANI CSF FAIZANÈ

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

TEAM ARKEA – SAMSIC (FRA)

VINI ZABÙ KTM (ITA)