Mensa scolastica, Seris Imperia: nuove modalità di gestione informatizzata e pagamento del servizio

Imperia. S.E.R.I.S. comunica che ha deciso di modernizzare la refezione scolastica con l’attivazione della gestione informatizzata del servizio. Il software scelto, che verrà attivato con l’avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021, permetterà, ai vari “attori” coinvolti nel servizio (genitori, scuole, Ente Pubblico) di usufruire di molte funzioni che semplificheranno i vari aspetti dello stesso, incrementando la comunicazione e la trasparenza ed assicurando nel contempo l’assoluta tutela dei dati personali ed il rispetto di ogni particolarità (es. diete).

Ai genitori saranno messi a disposizione:

un “borsellino elettronico”, ossia di un credito virtuale da utilizzare per il pagamento dei buoni pasto;

l’accesso a nuovi strumenti di pagamento, favorendo i canali “On Line”

la gestione ed il controllo diretto delle presenze a mensa, mediante comunicazione automatizzata dell’eventuale assenza dal servizio da parte dei propri figli

la possibilità di consultare i menù somministrati e ogni altra informazione relativa al servizio (presenze in mensa, “estratto conto” del borsellino) attraverso le seguenti modalità:

su smartphone, scaricando gratuitamente una apposita App (per sistemi operativi Android e iOS);

via internet, collegandosi allo specifico portale del sistema mediante credenziali personali

un sistema di sollecito automatico per facilitare le ricariche

la ricezione automatizzata delle Certificazioni dei pagamenti, ai fini delle detrazioni fiscali

l’accesso alle “Iscrizioni On Line”, con cui iscrivere i figli al servizio di refezione comodamente da casa

Sarà cura di S.E.R.I.S., nelle prossime settimane, far pervenire ai genitori tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del sistema informatizzato, per tutti gli aspetti citati, a partire dalle istruzioni per l’accesso all’iscrizione On Line al servizio, che sarà la prima “fase” in cui saranno coinvolti i genitori.

L’introduzione del sistema informatizzato, oltre ad essere un naturale ammodernamento del servizio, porterà anche vantaggi a S.E.R.I.S. dal punto di vista gestionale ed amministrativo, consentendo un puntuale controllo delle diete, dei pagamenti, del monitoraggio delle insolvenze, ecc.

La “dematerializzazione” del servizio di refezione scolastica si allinea anche con le correnti attenzioni sia alla tutela ambientale, riducendo il consumo di carta (schede cartacee, buoni pasto), sia all’esigenza di favorire i pagamenti virtuali e tracciabili.

Gli strumenti messi a disposizione delle famiglie (accesso al portale Web e specifica APP per smartphone), consentiranno inoltre a S.E.R.I.S. di incrementare l’aspetto comunicativo con le stesse.