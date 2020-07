Luoghi del cuore Fai, la «Ferrovia delle meraviglie» prima in classifica

Ventimiglia. Ci sono pochi luoghi nella vita, forse uno soltanto. Ma esiste un luogo che ne racchiude in sé molti altri. È la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, una straordinaria testimonianza del genio e dell’intraprendenza dell’uomo che pensata e realizzata quasi due secoli fa oggi sta scalando le vette della classifica de I luoghi del cuore 2020.

Al primo posto della classifica provvisoria del censimento annuale del Fondo ambiente italiano – Fai e Intesa San Paolo, la strada ferrata inaugurata nel 1928 dopo un dibattito durato tre quarti di secolo, sfida ogni limite fisico per creare un collegamento ardito fra territori e nazioni. Con il suo audace tracciato unisce l’Italia alla Francia, il Piemonte alla Liguria i monti al mare, la pianura alla costa.

Quando ancora l’alta velocità ferroviaria non aveva trascinato nel buio le linee secondarie, sulla Cuneo-Ventimiglia-Nizza transitavano i grandi espressi europei provenienti da Berna e da Basilea. I suoi viaggiatori erano per lo più esponenti della nobiltà e dell’alta borghesia che prima di approdare nei grandi alberghi della Riviera dei Fiori o della Costa Azzurra, si lasciavano conquistare dalle meraviglie tecniche di questa opera, tra gallerie elicoidali, ponti avveniristici e paesaggi suggestivi.

Un’opera fiabesca, tanto da guadagnarsi il titolo di «treno delle meraviglie», che purtroppo, come molto spesso e tristemente accade, negli ultimi decenni è stata lasciata al suo declino. Insufficientemente valorizzata e sostenuta, a causa di una politica di rilancio assente rischia di chiudere. E se oggi le sue spettacolari corse sono state ridotte a due al giorno, una per senso di marcia, gli abitanti dei suoi territori non ci stanno. Riconosciutone il potenziale attrattivo, sia in termini commerciali che turistici, negli ultimi anni sono sorti comitati e mobilitazioni a favore della sua salvaguardia confluiti nell’escalation di voti che dall’apertura del censimento Fai la strada ferrata che va dalle Alpi al Mediterraneo sta guadagnando. 6.949 alla data odierna che possono diventare molti, molti di più. L’obiettivo è di continuare a restare nelle prime posizioni per ottenere il contributo del premio – che tuttavia è poca cosa in confronto agli interventi di rilancio necessari – e soprattutto per attirare su di sé l’attenzione dell’opinione pubblica.

Per votare la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza come il vostro Luogo del cuore Fai c’è tempo fino al 15 dicembre 2020 andando su https://www.fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?ldc