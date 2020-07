“Luca”, il nuovo film d’animazione della Pixar-Disney è ambientato nella riviera ligure

Genova. La riviera ligure sarà l’ambientazione del prossimo film d’animazione della Pixar-Disney.Si chiamerà “Luca” e sicuramente fungerà da volano per l’economia turistica della regione.

Il regista è l’italiano Enrico Casanova e la storia parlerà di un ragazzino e del suo amico durante le vacanze al mare. C’è forse molto del passato di Casanova nella trama: è genovese (classe 1970) e prima di diventare animatore, sceneggiatore e regista avrà sicuramente bazzicato spiagge, scogli e calette della costa ligure.

C’è un unico fotogramma disponibile al momento della pellicola che, purtroppo per i residenti della provincia di Imperia, sembra mostrare uno scorcio delle Cinqueterre.

«Il film racconterà una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata sulla Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è una celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare ed sono proprio quei legami al centro della nostra storia – ha detto Casarosa a Genova24.it – quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca».