L’Ospedaletti Calcio conferma l’attaccante Mattia Foti

Ospedaletti. Prende sempre più forma la prima squadra a disposizione di mister Andrea Caverzan per la prossima stagione in Eccellenza. Nelle ultime ore è stata ufficializzata anche la conferma di Mattia Foti, attaccante classe 2003, uno dei profili più interessanti del panorama ligure.

«Sono felice di continuare a giocare nell’Ospedaletti, qui conosco tutti ed è una seconda casa per me – aggiunge Mattia Foti, 20 presenze e 3 reti lo scorso anno in prima squadra – non vedo l’ora di iniziare dopo mesi lontano dal campo e sono sicuro che faremo bene, ci divertiremo e otterremo grandi risultati nella prossima stagione».