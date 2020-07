Lo staff tecnico dell’Ospedaletti dà il benvenuto a Dino Bertazzon: «Sono qui per il valore delle persone»

Ospedaletti. Lo staff del settore giovanile dell’Ospedaletti si arricchisce con l’ingresso di mister Dino Bertazzon, nome di riferimento e vera colonna del calcio giovanile in provincia. Allenerà i 2004 orange.

L’accordo con mister Bertazzon è stato ufficializzato nei giorni scorsi e il neo allenatore è pronto per mettersi al lavoro con i giovani calciatori dell’Ospedaletti.

«Cosa mi ha convinto ad accettare l’offerta dell’Ospedaletti? Il valore delle persone e di ciò che hanno intenzione di fare, in orange c’è un’atmosfera familiare ideale per lavorare come piace a me, può essere una nuova sfida e alla mia età le nuove sfide mi invogliano molto – dichiara Dino Bertazzon – dopo anni di conoscenza il mio approdo a Ospedaletti è un atto dovuto, spero di poter ripagare la fiducia che la società sta riponendo in me. Lavorerò con colleghi che conosco da anni, un gruppo di amici, e la cosa è molto importante. La nostra priorità sarà sempre la crescita umana e sportiva dei nostri giovani calciatori, l’Ospedaletti è una grande famiglia che è e sarà punto di riferimento per i ragazzi».

Il lavoro di Dino Bertazzon sarà sempre in stretta correlazione con quello di mister Andrea Caverzan. L’obiettivo della società è, infatti, sempre quello di crescere giovani calciatori che possano essere un domani elementi della prima squadra orange.