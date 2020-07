L’imperiese Davide Re vola alla Fastweb Cup di Rieti: «Sono felicissimo per le mie prestazioni»

Imperia. Dopo il lockdown l’imperiese Davide Re torna a gareggiare e ottiene degli ottimi tempi nella Fastweb Cup a Rieti. Nei 100 conquista un soddisfacente 10″47 mentre nei 200 si impone con il tempo di 20″69 contro il 20″95 di Infantino.

Un traguardo che stupisce se stesso e la sua allenatrice Chiara Milardi: «Sono felicissimo di esser tornato a gareggiare, per le mie prestazioni, per le sensazioni provate, per il lavoro fino a qui portato avanti e per quello che mi attende.

Sapevo di aver lavorato bene sulla velocità e sulla forza e partire subito così forte ripaga tutto l’impegno messo in questi mesi. Speravo di correre intorno a 20.90 sui 200 e invece il 10.47 di qualche minuto prima sui 100 mi ha dato tanta fiducia.

Stiamo cominciando a preparare soltanto adesso i 400 e per il 16 luglio sarebbe un buon esordio cominciare sotto 45.40. Poi mi aspettano i 500 di Rieti il 23 luglio. Quest’anno c’è un motivo in più: onorare Donato Sabia che è mancato a causa del virus. Sarà un altro banco di prova e un onore ricordarlo» – scrive sui social il primatista italiano dei 400.