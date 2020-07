L’imperiese Davide Re brilla a Savona: «Mio miglior esordio sui 400»

Imperia. L’imperiese Davide Re, dopo l’ottimo risultato alla Fastweb Cup a Rieti, ieri a Savona ha raggiunto il traguardo in 45.31. E’ la sua migliore prestazione stagionale mondiale sui 400 metri.

«45.31: mio miglior esordio sui 400 e miglior prestazione mondiale di quest’anno particolare. Sono felice e mi sono divertito anche grazie ai miei avversari. Aver lavorato sulla forza e velocità, in vista di questa stagione anomala, si sta rivelando proprio la scelta giusta per me – scrive l’atleta delle fiamme gialle sui social – Mi è mancato il tifo da stadio alla Fontanassa in occasione del Memorial Giulio Ottolia e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in uno stadio gremito. Manca ancora un po’, ma succederà.

La presenza dell’immensa Sara Simeoni mi ha portato a fare buone riflessioni sulla bellezza del mio sport. Un plauso ai miei “compagni di management” Elisa Di Lazzaro e Antonino Trio. Peccato per il vento, ma hanno tutte le carte in regola per progredire».