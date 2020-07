L’Imperia ricorda Rafael Baroni ad un anno dalla scomparsa: «Un angelo ci guida dal cielo»

Imperia. «Oggi è un anno da quel maledetto giorno in cui Rafael Baroni ci ha lasciato. E’ andato via soltanto nel nostro campo visivo ma nella nostra mente sarà sempre lucida la sua figura, il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua gentilezza.

Valori importanti apprezzati da tutti coloro hanno fatto la sua conoscenza ed è proprio per questo che un anno fa tutti hanno pianto, hanno sofferto e presenziato all’ultimo saluto. Rafael era un ragazzo che lasciava l’impronta, così come ha fatto con tutto l’ambiente della ASD Imperia dove era ben voluto dalla società, dagli allenatori e dai compagni di squadra con cui ha condiviso tante gioie». L’Asd Imperia vuole dedicare la promozione in serie D a Rafael e alla sua famiglia.

«Una dedica che significa continua vicinanza nel dolore ma, allo stesso tempo, simboleggia forza, reazione ad andare sempre avanti senza fermarsi, ovviamente con il ricordo vivo nei nostri occhi e nei nostri pensieri di un ragazzo stupendo quale era Rafael Baroni. Un angelo ci guida dal cielo» – dice l’Asd Imperia.