L’ex funzionario di Asl1 Imperiese Claudio Petrucci è il nuovo presidente regionale Fidas

Imperia. Claudio Petrucci, ex funzionario Asl1 e già presidente Fidas Provinciale di Imperia dal 2016, è stato eletto presidente regionale da tutti i rappresentanti delle Associate Fidas della Liguria.

Fidas Liguria rappresenta oggi una grande realtà nel sistema sangue ligure, con un apporto annuo di circa 23000 sacche di sangue raccolte, garantendo così un grande aiuto per l’autosufficienza ai nostri ospedali. Un ruolo importante e complicato, quello che andrà a ricoprire Claudio Petrucci in questo momento che stiamo attraversando, con mille difficoltà per le problematiche covid.

Con la nuova presidenza, Fidas Liguria si sente pronta ad affrontare nuove sfide per un miglioramento dell’organizzazione regionale che porterà sicuramente ad un incremento di nuove donazioni di sangue.

Il programma elaborato in sinergia con tutte le federate liguri per i prossimi quattro anni sarà mirato principalmente al coinvolgimento di giovani donatori, non tralasciando di avvicinare sempre di più tutti coloro, che con il loro generoso gesto vorranno donare il loro sangue. Sicuramente con le note capacità organizzative del nuovo presidente Petrucci si otterranno ottimi risultati. Al neo eletto presidente la Fidas augura buon lavoro.